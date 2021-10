Insigne: “E’ difficile, ma meritiamo di andare avanti. Rinnovo? Pensolo solo al campo”:

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sulla Legia Varsavia: “Sono contento per il gol. La Legia ha messo in difficolta’ il Leicester e lo Spartak. Stiamo cercando di onorare tutte le competizioni. Sappiamo che e’ difficile, ma meritiamo di andare avanti. Il mister punta su tutti. E’ giusto arrivare il piu’ lontano possibile. Rinnovo? Penso solo al campo, sono sereno, mi e’ dispiaciuto per il rigore sbagliato, non va sempre bene e dispiace. Il mio procuratore e’ in contatto con la societa’, stanno cercando di farmi rimanere sereno ed io sto pensando solo a giocare. Roma-Napoli? Sarà una gara difficile, la Roma e’ una grande squadra con un grande allenatore. Dobbiamo stare attenti. Al di la’ del 3-0 abbiamo speso tanto mentalmente e fisicamente. Dobbiamo essere bravi a recuperare le energie. In caso di rigore sono sereno per calciare, lo avrei fatto subito”.