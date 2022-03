Mihajlovic: “E’ possibile che la malattia si ripresenti. Mi dovrò fermare per alcune partite”

Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa ha rilasciato queste dichiarazioni: “Dalle ultime analisi sono emersi dei piccoli allarmi, che fanno pensare che la malattia possa tornare. Mi è stato consigliato di cominciare un percorso terapeutico che possa eliminarla sul nascere. Inizio settiman prossima dovrà assentarmi per essere ricoverato al Sant’Orsola. Sono di essere in buone mani e sono più sereno rispetto a due anni e mezzo fa. Spero che i tempi siano brevi, ma dovrà saltare alcune partite. Sono pronto a fare un’altra lezione a questa malattia. Si vede che questa malattia è coraggiosa per tornare ad affrontare uno come me. Sono sicuro che i ragazzi non mi deluderanno, chiedo ai tifosi di sostenerli”.