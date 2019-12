Milan, Gazidis: “Sorpreso dalle tre scimmie, un modo un po’ goffo per combattere il razzismo”

Ai microfoni di BBC 5 Radio, l’amministratore del Milan, Ivan Gazidis, ha commentato la scelta delle tre scimmie come iniziativa per combattere il razzismo da parte della Lega Serie A:

“Abbiamo guidato un gruppo di club per riconoscere i problemi che abbiamo qui in Italia e questo non è solo un problema italiano. Ovviamente un primo passo per cercare di affrontare il razzismo – riporta MilanNews – che abbiamo nei nostri stadi è riconoscere il problema, così abbiamo riunito tutti e venti i club per firmare una lettera aperta con un forte impegno ad intraprendere azioni in materia di istruzione, nuove leggi, politiche antirazziste complete e solide perché noi e gli altri sentiamo che non è stato fatto abbastanza”.

Sulle tre scimmie.

“Ieri sera ero a un incontro e ho visto queste immagini che sono state chiaramente una sorpresa, non solo per noi ma per gli altri club che avevano preso parte a quell’impegno. Le immagini sono state rilasciate dalla Lega e devo dire che l’intenzione dietro quelle immagini era di iniziare a rispondere alle richieste, ma abbiamo immediatamente rilasciato una dichiarazione affermando che siamo stati fortemente in disaccordo con l’uso di queste immagini che ritenevamo insensibili e con una cattiva tempistica. L’artista cercava di stimolare a disarmare un immaginario disumanizzante, ma è abbastanza ovvio che queste sottigliezze si perderebbero nella sabbia della comunicazione, è un modo molto goffo di lanciarsi in quella che in realtà speriamo si rivelerà una campagna efficace per scacciare il razzismo dal calcio italiano.”