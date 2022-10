Milan, Giroud: “Il Napoli è la squadra che mi ha impressionato di più”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di RMC Sport:

“Vogliamo difendere il nostro titolo. Sappiamo che quest’anno è ancora più difficile perché squadre come Juve, Napoli o Inter si sono rafforzate molto, per non parlare di Roma, Atalanta o Lazio. Sono tante le squadre che possono ambire a questo Scudetto, ma siamo partiti bene rispetto alle dirette avversarie. Il Napoli mi sembra in ottima forma, è davvero la squadra che mi ha impressionato di più a inizio stagione. Dovremo tenere il passo e stare bene in testa alla classifica fino al Mondiale. Faremo il punto a metà novembre e spero che saremo insieme a loro per tenerli alti“.