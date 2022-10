RILEGGI IL LIVE – Under 17, Spezia-Napoli 1-1 (Malasomma 34′; Monteverde 63′)

Termina il match sul risultato di 1-1

90’+4 – Occasione Napoli! Grande azione all’ultimo minuto del Napoli con De Crescenzo che crossa e trova Valentino che sbaglia di testa da due passi

L’arbitro assegna 4 minuti di recupero

81′ – Ammonizione Napoli! Giallo per Gambardella

77′ – Partita frizzante con continui capovolgimenti di fronte

74′ – Cambio nel Napoli: fuori Avvisati e Stasi, dentro Valentino e Ballabile

71′ – Occasione Napoli! Miracolo del portiere dello Spezia sul colpo di testa di Raggioli, dal cross di Malasomma

63′ – Gol dello Spezia! Rigore segnato da Monteverde

62′ – Rigore per lo Spezia! Fallo di mano in area di De Crescenzo

59′ – Cambi nel Napoli: fuori Pinzolo e Parisi dentro Raggioli e Distratto

58′ – Occasione Spezia! Azione sulla sinistra che termina con un tiro a giro di pochissimo a lato

57′ – Lo Spezia prova a fare la partita

51′ – Azione sulla sinistra dello Spezia che si conclude con un dopo di testa dell’attaccante, ma Gisondi si fa trovare pronto e la para

49′ – Occasione Napoli! Cross di Puzone che la mette in mezzo e trova Pinzolo che ero non riesce a colpire con forza il pallone.

Durante l’intervallo il numero 9 dello Spezia, Fontanarosa, ha colpito un giocatore azzurro con uno schiaffo ed è stato espulso. Spezia in 10!

Inizia il secondo tempo

Termina il primo tempo

43′ – Azione pericolosa dello Spezia che approfitta di un disimpegno errato della difesa napoletana, nulla di fatto però

38′ – Ammonizione Napoli! Giallo per Parisi che trattiene la maglia di un avversario a centrocampo

34′ – Gooool del Napoli! Azione sulla destra di Stasi che la mette in mezzo basso per Malasomma, che tira e insacca!

32′ – Il Napoli cerca di spingere e si butta all’attacco conquistando un calcio d’angolo. sugli sviluppi, nulla di fatto per gli azzurri

28′ – Nulla di fatto sulla punizione. Il tiro termina fuori

28′ – Punizione dal limite per il Napoli, atterrato Malasomma

24′ – Traversa dello Spezia! L’attaccante sfrutta un cross dentro l’area, la stoppa, si gira e calcia ma colpisce la parte alta della traversa

17′ – Partita finora equilibrata, senza particolari sussulti

13′ – Occasione Napoli! Cross di Stasi per Pinzolo, conclusione debole, la para il portiere

9′ – Occasione Spezia! Vannucci è pericoloso da calcio d’angolo, calcia in porta ma la palla esce di poco fuori

11.06 – Inizia il match con leggero ritardo

Ecco le formazioni:

NAPOLI: Gisondi, Puzone, Esposito, Gambardella, De Crescenzo, Avvisati, De Chiara, Parisi, Stasi, Pinzolo, Malasomma. A disposizione: Sorrentino, Cefariello, Esequino, Cantone, Distratto, Ballabile, Raggioli, Valentino, D’Angelo. All. Galizia

SPEZIA: Mosti, Bertoncini, Monteverde, Spella, Martera, Piazza, Attuoni, Vannucci, Fontanarosa, Tognoni, De Lucia. A disposizione: Mascardi, Zarrouki, De Simone, Salvetti, Ferrari, Cecchinelli, Garibotto, Di Martino, Bernabè. All. Rovani

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Spezia-Napoli, gara valida per la sesta giornata del girone A del campionato Under 17. Gli azzurrini arrivano a questa sfida dopo tre sconfitte consecutive contro Juventus, Sassuolo e Pisa, una striscia che li ha spediti all’ultimo posto in compagnia della Sampdoria che come il Napoli finora ha portato a casa un solo punto. Lo Spezia ha quattro punti in classifica in cinque gare disputate, non ha ancora esercitato il turno di riposo, come il Napoli non ha ancora vinto, il cammino della squadra ligure si compne di quattro pareggi contro Torino, Fiorentina, Bologna e Parma.