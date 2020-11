Milan, Ibrahimovic: “Scudetto? Bisogna credere in quello che facciamo, poi mi prendo io le responsabilità”

Dopo l’ennesima grande gara ha parlato così l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic:

“Oggi abbiamo raccolto tre punti importanti, sapevamo che sarebbe stata un partita difficile, contro una squadra forte fisicamente, ma abbiamo vinto e portiamo i tre punti a casa”.

Diciassette gol e 6 assist dal tuo ritorno al Milan. Te lo aspettavi?

“Con la mia fiducia me lo aspettavo. Sono pure pochi, ho sbagliato qualche rigore e qualche occasione di troppo. Le cose vanno bene, siamo una squadra giovane, io alzo un po’ la media ma mi fanno sentire giovane. Lavoriamo tanto, crediamo in qualcosa e ci alleniamo bene. I risultati si vedono in partita”

In cosa crede la squadra? Lo Scudetto?

“La nostra mentalità è questa: dobbiamo credere in quello che facciamo. Il mister sta facendo un grande lavoro e la squadra lo segue, così è tutto più facile. I giocatori sono disponibili, è vero che sono giovani e che la pressione e le responsabilità me le prendo io. Mi piace che loro pensino a lavorare e a seguire il mister”.

Ibra può regalare un sogno ai tifosi?

“Sono dispiaciuto perché non possono ammirare questa squadra allo stadio, non possono godersi questi momenti. Spero che tutto torni alla normalità e che tutti siano felici. I tifosi meritavano di vedere quello che facciamo in campo. Non so come lo vivevano prima, ma adesso sicuramente è un momento migliore. Dobbiamo avere fame e continuare così, di Scudetto non si parla. Guardiamo partita dopo partita e le affrontiamo tutte come una finale”.