Milan, Kessie: “Siamo in cinque per la lotta scudetto”, il centrocampista esclude il Napoli

Ai microfoni di Sky Sport il centrocampista del Milan Franck Kessie fa così il punto sulla lotta scudetto. Ecco le sue parole:

«La Juve, l’Inter, l’Atalanta e anche la Roma lottano tutte per lo scudetto. Noi pensiamo a noi stessi e giochiamo ogni partita, piano piano, gara dopo gara e non pensiamo alle altre per non metterci pressioni negative. E vediamo alla fine cosa succede. Se riusciremo a tenere la stessa concentrazione anche in EL? La classifica l’abbiamo cercata e devi essere lì quando ti chiami Milan, lottare fino alla fine per arrivare più in alto possibile. Ringraziamo il mister per il lavoro che sta facendo e la squadra perché lo segue».