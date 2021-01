Napoli-Parma all’arbitro La Penna: un habitué per i partenopei

Domani alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli sfiderà il Parma. I partenopei devono dar continuità alla vittoria con lo Spezia per 4-2 e ripartire dopo la sconfitta di Verona. Il Parma è penultimo a 13 punti e ha già esonerato Liverani per richiamare D’Aversa, che tra l’altro vinse contro Gattuso al suo esordio per 1-2 a Fuorigrotta. Napoli-Parma sarà diretta dall’arbitro Federico La Penna.

Napoli-Parma, la scheda di La Penna

Sarà la seconda volta di Federico La Penna in stagione contro il Napoli. La prima, contro la Sampdoria a dicembre, quando i partenopei vinsero per 2-1 grazie a una grande prestazione di Hirving Lozano. Il fischietto romano ha diretto 8 volte il Napoli: in totale, sono arrivate 6 vittorie e 2 pareggi. Domani la chance di ripartire dopo il pesante 3-1 di Verona. Tra l’altro, quella di Gattuso è la squadra più volte diretta da La Penna.

Nel corso della sua -seppur breve- carriera in Serie A, La Penna ha la media di: 4,2 ammonizioni a partita; un’espulsione ogni 5 partite; un rigore fischiato ogni 3 match. Tuttavia, questa stagione ha iniziato con un po’ di nervosismo in più. Sono infatti arrivate ben 37 ammonizioni, 3 cartellini rossi e 4 rigori fischiati in 7 partite. Una media spaventosamente alta. Sicuramente l’utilizzo dei cartellini potrebbe condizionare Napoli-Parma.