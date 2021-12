Il Milan, come riporta Tmw, questa mattina ha sostenuto il classico allenamento defaticante post partita a Milanello. Per i prossimi due giorni, il tecnico Stefano Pioli, come da programma prestabilito, ha concesso due giorni di riposo per recuperare energie fisiche e mentali in vista del prossimo impegno contro il Napoli. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì.