Milan-Napoli, già 37mila biglietti venduti: verso il sold out

Il Napoli affronterà il Milan per tre volte in meno di 20 giorni. Prima lo scontro diretto in Serie A, e poi la doppia sfida valida per i quarti di finale di Champions League.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il ritmo con cui si stanno vendendo i biglietti per Milan-Napoli, in programma mercoledì 12 aprile, è forsennato.

Oggi si è aperta la vendita ai possessori della carta Cuore Rossonero. Nelle prime ore sono stati già venduti circa 10mila tagliandi, che ai aggiungono ai circa 27mila venduti in una prima fase riservata ai soli possessori di abbonamento.

Un ritmo elevatissimo che di questo passo, prevedibilmente, porterà al tutto esaurito per la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League.