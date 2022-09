Milan, Pioli: “Con il Napoli sarà una sfida scudetto”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli:

“È una sfida Scudetto, perché il campionato sarà talmente equilibrato perché 3 punti in più o in meno faranno la differenza; non tanto perché affrontiamo il Napoli, ma perché 3 punti possono segnare la differenza. Poi il campionato è molto lungo e ogni partita è la partita Scudetto“.

La soglia Scudetto si abbasserà?

“Secondo me ci sono più squadre attrezzate per fare molto bene, c’è grande equilibrio. Sono cresciute tante le medio-piccole e in ogni singola partita si deve fare molto per vincerle“.