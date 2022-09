SerieANews.com – Sassuolo, contro il Torino titolare il napoletano D’Andrea

Nella partita che questa sera il Sassuolo disputa all’Olimpico Grande Torino contro i granata, Dionisi manda in campo il giovane Luca D’Andrea, che lo scorso 6 settembre ha compiuto 18 anni. La storia su SerieANews.com: “Ha trascinato l’Under 15 ai quarti di finale dei play-off nazionali, si è confermato in Under 16, in Under 17 la consacrazione del suo talento, la Spal addirittura si ferma solo in semifinale ai supplementari contro la Roma. In Primavera col Sassuolo un solo gol da gennaio ad oggi ma nove assist. È un esterno offensivo, di piede mancino, ricorda Matteo Politano, ama partire da destra e venire dentro al campo. Qualità tecniche da napoletano cresciuto giocando per strada, spicca per controllo, conduzione di palla e tecnica in velocità, è partito dal quartiere Ponticelli, da quelle zone con la Mep Calcio, la Mariano Keller e la Calcio AzzurrI di Torre Annunziata. All’età di quattordici anni il trasferimento alla Spal, brava a crederci e a formarlo, poi il Sassuolo con il responsabile del settore giovanile Francesco Palmieri ha deciso di cogliere un’altra sfida fino a convincere Dionisi a farlo debuttare direttamente dal primo minuto“.