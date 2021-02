Moggi jr: “I risultati del Napoli non sono da tragedia, i rapporti si possono ricucire”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi Alessandro Moggi, noto agente e figlio dell’ex dirigente. Ecco le sue parole:

“Napoli? Molto dipenderà dalla personalità dei calciatori e dall’allenatore. Nell’arco del tempo si possono verificare momenti più critici. Devo dire che negli ultimi tempi ci sono stati parecchi malintesi da gestire ma secondo me l’allenatore è molto bravo, ha una grandissima personalità e la squadra è di valore. Si può fare gruppo per fare risultati.

Ricucibile lo strappo tra De Laurentiis e Gattuso? Credo assolutamente di sì. I risultati poi determinano lo sviluppo dei rapporti tra presidente e dipendenti. Non farei però troppo caso alle polemiche: negli anni passati il Napoli sembrava vivere un idillio con altri allenatori, poi si sono rotti i rapporti. Peraltro secondo me i risultati ci sono, non è che il Napoli sia ultimo in classifica. Non vedo questa tragedia nella valutazione dei risultati del Napoli. Se i risultati dovessero arrivare credo che i momenti di crisi si possano superare.

Il miglior attaccante italiano oggi? Risposta abbastanza scontata ma credo che Ciro Immobile sia uno dei migliori attaccanti del mondo, non solo in Italia”.