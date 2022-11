Il Mattino fa il punto sugli azzurri convocati con le rispettive nazionali per i Mondali. Al momento sono cinque: Lozano, Olivera, Kim, Zielinski e Anguissa. Dopo l’ultimo match di campionato partiranno alla volta del Qatar. C’è poi anche Mario Rui che spera in una convocazione last minute, mentre per Ndombele grande delusione dovuta alla mancata chiamata.