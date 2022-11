Ndombele, niente Mondiali: il francese fuori dalla lista di Deschamps

Niente da fare per Ndombele che aveva fino all’ultimo sperato in una convocazione per i Mondiali. Il CT della Francia Deschamps nel diramare la lista dei convocati ha tenuto fuori il centrocampista del Napoli. Ndombele resterà quindi a disposizione di Spalletti in questa lunga pausa e si unirà alla squadra in partenza per il ritiro in Turchia. Secondo il Corriere dello Sport l’atleta è rimasto molto deluso dalla cosa, avendo sperato, anche per i problemi fisici di Pogba, di rientrare in extremis.