Termina 0-0 la sfida tra Inghilterra e Stati Uniti, con quest’ultimi che pareggiano per la prima volta senza reti in una competizione mondiale. La gara si chiude tra i fischi dei tifosi che non hanno appezzato lo spettacolo. Discorso qualificazione rinviato alla prossima, nonché ultima, giornata del girone. Entrambe la compagini hanno costruito davvero molto poco per ambire ai tre punti.