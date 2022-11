PSG, Galtier: “E’ incredibile il percorso del Napoli in Champions”

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marca: “Champions? L’obiettivo era almeno superare la fase a gruppi, tifosi e stampa pensano che sia normale, pensavano che il sorteggio fosse facile ma non lo era. In Champions League niente è facile, era anche la prima volta nella storia che c’era un calendario così compatto e difficile, penso sia per questo che certe squadre normalmente abituate a farlo non abbiano superato la fase a gruppi. In tre mesi e mezzo abbiamo giocato per cinque. Che sorpresa veder uscire squadre come Juve, Atletico e Barcellona. Chi ho visto più in forma? Napoli e Bayern, due cammini incredibili. Preoccupato per come potrà tornare Messi dal Mondiale? Non credo che Messi avrà motivazioni differenti dopo il Mondiale. Ci sono tanti parametri da considerare, la prima cosa da sapere è se vuole continuare, anche se certe decisioni sono prese dal giocatore e da Luis Campos. Mbappe? La stessa situazione di Leo. Quando un giocatore è felice in un posto, non ha alcun motivo di andarsene. Se il calciatore si gode il campo e sente di essere in una squadra che può vincere le grandi sfide, non ha motivi per andarsene”.