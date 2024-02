Monte ingaggi, Napoli primo in una speciale classifica: il dato

Il mercato di riparazione si rivela spesso inconcludente per molte squadre. Gennaio pè un mese rischioso nel quale molte squadre decidono di non spendere, oppure lo fanno in maniera avventata. Una delle conseguenze del mercato invernale è l’aumento o il calo del monte ingaggi.

Il Napoli, in particolare, ha visto un considerevole aumento in questo senso. Come riportato da Sky Sport, il club azzurro è al primo posto nella classifica degli aumenti nel monte ingaggi. Un +17,2 milioni che valgono al Napoli il gradino più alto del podio, seguito da Juventus e Inter con +5,2 milioni e +4,3 milioni di euro.

Il Napoli è, tuttavia, fuori dal podio nella classifica generale dove comanda la Juve seguita da Inter e Roma, nonostante Victor Osimhen sia il secondo giocatore più pagato della Serie A (12,8 milioni di euro lordi a stagione), dietro soltanto a Dusan Vlahovic con 13 milioni di euro lordi.