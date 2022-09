Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa di Petagna: “Ha avuto un fastidio muscolare, dobbiamo capirne l’entità e ci dispiace tantissimo. Conosco Andrea, tornerà presto e più forte di prima. Dany Mota al suo posto? Proviamo diverse soluzioni, ha qualità, può giocare in diverse posizioni davanti e avere soluzioni intercambiabili in attacco per me è un grande vantaggio”.