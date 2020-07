Moratti: “In Barça-Napoli tiferò per gli azzurri. Scudetti Juve? Sono 36, si sono distratti…”

Intervenuto a “Radio Goal” – trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli – l’ex presidente storico dell’Inter Massimo Moratti ha parlato del big-match contro il Barcellona che attende il Napoli e non solo: “Napoli-Barcellona? Nel calcio tutto è possibile, il Napoli sta giocando bene ed è in fiducia. Il Barcellona non vive un buon momento, specialmente psicologicamente e potrebbe essere l’occasione giusta. Tiferò per il Napoli nella sfida del Camp Nou“.

“Il fatto che vinca sempre una sola squadra, evidenzia che non c’è competitività in Italia. La Juventus ha fatto sempre bene ed acquisti sempre azzeccati. C’è un problema di competitività da parte delle altre che si stanno avvicinando o comunque ci stanno provando. Quest’anno è stato un anno molto particolare”.

“Conte ha fatto quello che doveva fare, quest’anno è difficile giudicare con lo stop che c’è stato. è stato un anno difficile. Il prossimo anno anche sarà difficile, ma avremo un migliore quadro della situazione”.

“Qualche volta succede che i sogni si avverino, spero che possa avere un bel significato il fatto che il papà di Messi possa aver acquistato casa vicino la sede dell’Inter”.

“La squadra più vicina a rompere l’egemonia della Juventus fino all’anno scorso era il Napoli. Quest’anno c’è l’Inter che si è ripresa. Ai nerazzurri ci vogliono due o tre acquisti che le farebbero avere un rendimento maggiore. Il Milan gioca molto bene, ma in un anno intero non so ancora come possa reggere”.

“Si sono distratti(in riferimento al numero degli scudetti esposti dalla Juventus, ndr). Gli scudetti della Juventus sono 36 (ride, ndr)”.

“Conte e Marotta non so se li avrei mai presi all’Inter. Sono due ottime persone ma bisogna essere nei panni del presidente per rispondere. Sono due persone molto preparate nei rispettivi ruoli, quindi perché no”.