Mpasinkatu: “Koulibaly e Osimhen? In Africa la nazionale è più importante del club”

Malù Mpasinkatu, dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della possibilità che Koulibaly e Osimhen non giochino Juve-Napoli per la Coppa d’Africa:

“Hanno provato a giocare la Coppa D’Africa d’estate, ma le condizioni climatiche in Africa in quel periodo sono proibitive. Purtroppo ci vano di mezzo i giocatori che giocano nelle grandi squadre, bisognerà rimediare sul mercato.

Kessié giocherà anche le Olimpiadi? I giocatori ci tengono ad andare a giocare questa competizione, in molti vogliono esaudire il sogno olimpico. In Africa la nazionale è più importante del club, agli occhi del popolo non vieni ricordato per quello che fai con la tua squadra ma per quello che fai con la propria nazionale”.