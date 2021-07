Sky, Mangiante: “Dal punto di vista tattico è il più bravo di tutti”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Sky Angelo Mangiante: “Confesso che aver lavorato al seguito di Spalletti in due avventure a Roma mi ha dato davvero un arricchimento sotto il profilo tecnico-tattico. In questo e nel lavoro sul campo lo considero l’allenatore più bravo tra gli allenatori italiani. Quello che si vedrà del Napoli la domenica è il frutto di un lavoro che inizia lunedì mattina. Gioca chi dà dalle risposte durante la settimana a Spalletti e nessuno avrà la titolarità garantita. Spalletti non guarda in faccia a nessuno, e di questo se ne accorgono presto i calciatori.

Con quale schema giocherà il Napoli? Spalletti avrà le idee chiarissime su come schierare la squadra. Pizarro mi raccontò che quando impostava la manovra con Spalletti aveva sei o sette opzioni diverse per la proposta offensiva e i compagni sapevano tutti quali movimenti fare. Credo che uno come Zielinski esploderà con Luciano.

Ounas? Sono certo che Spalletti lo vuole, è molto adatto al suo sistema e poi il tecnico di Certaldo è molto bravo a rivalutare giocatori della rosa, basta pensare a Emerson Palmieri. Le sue intuizioni porteranno a far crescere le qualità dei giocatori e il patrimonio della rosa che avrà a disposizione. Sono sicuro che i tifosi del Napoli si diventeranno molto”.