Napoli-Atalanta, biglietti in vendita da domani: il comunicato

Il Napoli ha comunicato la vendita dei biglietti per Napoli-Atalanta, in programma per sabato 11/03. Ecco il comunicato:

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Atalanta, in programma l’11 marzo 2023 alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di venerdì 3 marzo 2023.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Ordinanza Prefettizia del 27 febbraio scorso, la vendita dei tagliandi sarà vietata ai residenti nella provincia di Bergamo.

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 70,00

Curve € 40,00