Napoli-Barcellona, arbitra Brych: l’UEFA sceglie lo stesso arbitro di Napoli-Liverpool

Il Napoli domani sfiderà il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita attesissima, con Lionel Messi in campo per la prima volta in carriera allo stadio San Paolo. I partenopei stanno vivendo un buon periodo di forma, in cui -se escluso lo scivolone in casa contro il Lecce- hanno collezionato solo vittorie. Il Barça vive un momento simile a quello vissuto dal Napoli qualche mese fa, con dissidi tra calciatori e società che hanno portato a dichiarazioni polemiche di Abidal e Messi, per criticare o comunque dire la propria sia sull’operato della società, sia sulle prestazioni dei calciatori.

L’arbitro della partita sarà Felix Brych, avvocato tedesco nativo di Monaco di Baviera. Brych è uno degli arbitri più noti nel panorama europeo e mondiale, avendo già arbitrato una finale di Europa League e una di Champions, ovvero quella persa dalla Juventus contro il Real Madrid a Cardiff nel 2017. Senza dimenticare anche alcune partite di Europei e Mondiali, come per esempio i quarti di finale di Euro 2016 tra Portogallo e Polonia. Una scelta importante dell’UEFA volta

Sono quattro i precedenti tra Brych e il Napoli, tutti in Champions League:

Champions League 2011/2012 Chelsea-Napoli 4-1

Champions League 2016/2017 Napoli-Benfica 4-2

Champions League 2017/2018 Napoli-Manchester City 2-4

Champions League 2019/20 Napoli-Liverpool 2-0

La partita tra Napoli e Man City al San Paolo può tranquillamente essere utilizzata, ancora oggi, come spot per promuovere il calcio nel mondo, viste la bellezza e la sfrontatezza con la quale le squadre di Sarri e Guardiola si sono affrontate. Questa stagione ha già diretto la partita contro il Liverpool al San Paolo, vinta dai partenopei 2-0 grazie ai gol di Mertens su calcio di rigore e Fernando Llorente. Il tedesco fischiò il rigore in favore degli azzurri per un fallo di Robertson su Callejon, che ingannò il forte terzino dei Reds rientrando sul sinistro dopo un passaggio in profondità di Mertens.

