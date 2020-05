Napoli-Barcellona, la Questura punisce tre tifosi con il Daspo

A distanza di mesi il match di Champions League tra gli uomini di Gattuso e quelli di Setien, continua a far parlare di sè. Questa volta, però, non per buone notizie per i tifosi. Nella giornata di oggi è arrivata, infatti, la decisione della Questura di Napoli che ha sancito tre Daspo relativi alla notte della sfida Napoli-Barcellona.

A distanza di mesi il match di Champions League tra gli uomini di Gattuso e quelli di Setien, continua a far parlare di sè. Questa volta, però, non per buone notizie per i tifosi. Nella giornata di oggi è arrivata, infatti, la decisione della Questura di Napoli che ha sancito tre Daspo relativi alla notte della sfida Napoli-Barcellona.