Osimhen, l’agente rivela: “Il Napoli è la sola squadra a volerlo al 100%”

Nei giorni scorsi l’agente di Osimhen, Ariyo Igbayilola, ha parlato proprio del futuro del proprio assistito. Di seguito le dichiarazioni riportate dal portale online ‘The Cable’ sull’interesse del Napoli e di quello del Tottenham:

“Tottenham? Kane è il loro attaccante numero uno ed è il capitano dell’Inghilterra, tutto funzionerà sempre per lui nel club, ma a discapito di Victor. Lui ha bisogno di un club in cui giocherà sempre a pieno regime settimana dopo settimana. Non è un calciatore da tenere in panchina. Posso dirti con sicurezza che l’unico club che vuole Victor al 100% in questo momento è il Napoli.

Ma la decisione finale se vuole unirsi a loro spetta a lui. Inoltre, il Newcastle è in gara proprio come il Tottenham. Ma è solo un interesse e non c’è stato nessun vero segno di impegno da parte loro. Con la pressione di diversi club in Europa, dubito che rimarrà con il Lille nella prossima stagione”.