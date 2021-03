Napoli-Bologna, arbitra Chiffi: torna al Maradona dopo il 6-0 alla viola

Il Napoli questa sera alle 20:45 scenderà in campo contro il Bologna, pochi giorni dopo il discusso 3-3 con il Sassuolo e alcune diatribe nello spogliatoio. Lo sfogo di Lorenzo Insigne, il discorso di Ghoulam e Mario Rui cacciato dall’allenamento da Gennaro Gattuso. Va trovata quella continuità che manca e che permetterà di qualificarsi in Champions League, ora distante 5 punti in attesa di recuperare quel famoso Juve-Napoli. L’arbitro Chiffi dirigerà Napoli-Bologna.

Napoli-Bologna, la scheda dell’arbitro Chiffi

Daniele Chiffi è un arbitro di 36 anni della sezione di Padova e ha esordito in Serie A in un Sampdoria-Napoli del maggio 2014, terminata 2-5. In totale, i precedenti col Napoli sono otto: i partenopei con lui hanno collezionato sette vittorie e un pareggio, l’ultima il clamoroso 6-0 in casa contro la Fiorentina. Proprio durante una partita della viola col Sassuolo si rese protagonista di un episodio discutibile: dopo le proteste del capitano viola German Pezzella, si rivolse verso il difensore argentino dicendo: “Lo vuoi tu il fischietto? Vuoi arbitrare tu?“.

La media delle ammonizioni di Chiffi è di quattro a partita, mentre quella delle espulsioni è di una ogni quattro partite. I rigori fischiati sono circa uno ogni tre partite. Un arbitro che spesso pecca di personalità e utilizza i cartellini per mantenere ‘l’ordine’.

Nico Bastone