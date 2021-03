Sassuolo-Napoli, arbitra Marini: un esordiente al Mapei

La vittoria contro il Benevento ha permesso al Napoli di rialzarsi dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Granada. Un 2-0 netto, che ha lasciato però l’amaro in bocca vista l’espulsione di Kalidou Koulibaly nel finale. Gattuso ritroverà però Demme, dando continuità a Ghoulam, che dovranno dare una mano alla coppia Rrahmani-Maksimovic, apparsa in affanno nelle ultime settimane. Questo pomeriggio alle 18:30 ci sarà la sfida al Sassuolo, che non è sceso in campo venerdì scorso contro il Torino visto il rinvio. Sassuolo-Napoli sarà diretta dall’arbitro Valerio Marini.

Sassuolo-Napoli, la scheda dell’arbitro Marini

Valerio Marini è un arbitro di Roma, che ha esordito il 23 aprile 2017, dirigendo Udinese-Cagliari, terminata 2-1 per la squadra di casa. Non ancora internazionale, ha diretto appena quattro partite in Serie A. E’ un direttore di gara ancora da valutare, viste le poche presenze in massima serie. Si tratta di un esordiente, che non è mai -almeno per ora- stato al centro delle polemiche per i suoi arbitraggi. Siccome ha diretto poche gare, è difficile anche calcolare una media attendibile riguardo l’uso dei cartellini.

In ogni caso, Marini ha la media di quasi 4 ammonizioni a partita, mentre finora non ha mai estratto il cartellino rosso. I rigori a partita fischiati sono 3 in 4 partite, una media di 0,75 ogni match.