Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Manfredi: “Dialogo aperto col Napoli per un museo azzurro”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha risposto a qualche domande in occasione dell’evento per la candidatura ufficiale di Napoli come Capitale europea dello Sport 2026:

Sulla candidatura:

“È una grande occasione perché ha anche un grande valore simbolico. È una candidatura a cui possono accedere solo le grandi città, le grandi città sono fatte di grandi bellezze ma anche di marginalità, quindi il tema dell’inclusione e della riduzione dei divari attraverso lo sport sarà uno dei leitmotiv della nostra candidatura e di quello che poi realizzeremo. Da un lato chiaramente c’è una ricaduta di immagine e la possibilità di portare a Napoli tanti eventi sportivi, noi stiamo facendo un lavoro per portare a Napoli tanti eventi a livello nazionale e internazionale, perché questo significa non solo rafforzare l’immagine della città, ma portare anche economia in città”.

Sull’idea di costruire un museo dedicato a Maradona:

“Questa è una delle idee, ne stiamo parlando con la società, speriamo di farlo prima del 2026 e che ci sia un museo non solo di Maradona ma un museo del calcio Napoli, perché io penso sia una storia della città. Maradona sicuramente rappresenta il punto più alto, però è una storia della città, io credo che vada fatto nello stadio, che è la casa del calcio a Napoli, ovviamente va fatto un progetto molto serio e attento che garantisca una fruibilità sette giorni su sette”.