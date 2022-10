Napoli, che gioia per Vergara: primo gol tra i professionisti con la Pro Vercelli

Grande gioia per Antonio Vergara, trequartista di proprietà del Napoli ma in prestito alla Pro Vercelli fino a fine stagione. Classe 2003, questa sera ha segnato il primo gol tra i professionisti con la maglia della squadra piemontese, nello 0-3 finale sul campo della Virtus Verona.

Vergara ha segnato di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Una grande emozione per un gol attesissimo, dopo i due assist siglati contro Novara e Piacenza. Questa stagione ha disputato quasi 500 minuti con la Pro Vercelli, anche se non sempre dal primo minuto. Ma il suo percorso di crescita in Serie C prosegue e il suo primo gol è un’ottima notizia per il Napoli.