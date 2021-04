Napoli: che prova di forza a Torino!

Nel giro di due minuti, tra l’undicesimo ed il tredicesimo minuto del primo tempo, grazie a Bakayoko e Osimhen, il Napoli porta a casa tre punti d’oro dalla trasferta di Torino sotto una pioggia incessante e dopo mesi, si ritrova finalmente in zona Champions. E’ ancora troppo presto per scommettere, maggiori informazioni qui, sulla partecipazione certa degli azzurri alla competizione continentale più importante per club, ma finalmente Insigne e compagni sono padroni del loro destino e non devono più aspettare passi falsi delle squadre concorrenti che sono arrivati in questo fine settimana con la Juve che non è andata oltre il pareggio in casa della Fiorentina ed il Milan Ko all’Olimpico di Roma contro la Lazio.

Quello che ha stupito maggiormente nella gara del lunedì pomeriggio, è stato il dominio assoluto della squadra di Gennaro Gattuso sui granata (molto interessati all’azzurro Lobotka in chiave mercato) con molte occasioni sciupate in alcune circostante soltanto per assenza di buona sorte con vari pali colpiti dagli azzurri ed una qualità del gioco a tratti davvero spumeggiante.

<h3>Il Napoli ora è terzo</h3>

Dopo i posticipi del lunedì, con la già citata pesante sconfitta del Milan in casa della Lazio, azzurri e rossoneri si ritrovano a 66 punti appaiate con la Juventus ma per la classifica avulsa, il Napoli si trova avanti ad entrambe e proprio la squadra di Pioli rimarrebbe fuori dalla Champions.

Ma il campionato non è ovviamente ancora finito: per la meta ci sono ancora 5 tappe, 5 gare che il Napoli deve assolutamente vincere. Stando a molti opinionisti, i partenopei hanno il calendario più facile tra le pretendenti alla qualificazione Champions ma non si possono affatto sottovalutare gli impegni in calendario.

<h3>La Sfida decisiva di domenica contro il Cagliari</h3>

La prima sfida decisiva sarà contro il Cagliari domenica prossimo allo Stadio Diego Armando Maradona. I sardi sono in piena lotta per non retrocedere e stanno passando un eccellente momento di forma, confermato dalla vittoria sulla Roma.

La settimana successiva il Napoli salirà in Liguria per affrontare lo Spezia, altra squadra coinvolta nella bagarre salvezza e che all’andata riuscì ad ottenere una incredibile vittoria nonostante l’inferiorità numerica.

Gli ultimi tre appuntamenti contro Udinese, Fiorentina e Verona saranno con squadre che non avranno particolari obiettivi in classifica (anche se i viola potrebbero ancora non essere matematicamente salvi) ma con il Napoli nessuno vuole fare brutte figure ed anzi spesso, gli avversari spesso trovano motivazioni extra magari per le rivalità delle tifoserie, in particolare pensando alla squadra scaligera.

Sarà dunque un finale di campionato tutto da vivere fino all’ultimo minuto con la speranza che la grande rincorsa del Napoli si concluda con un esito positivo. Ovviamente cresce nei tifosi il rimpianto di una stagione che avrebbe potuto avere risvolti da primato senza i lunghi infortuni di Osimhen e Mertens che hanno depotenziato enormemente il potenziale offensivo azzurro.

E sale anche tra gli opinionisti una domanda: ma davvero le strade di Gattuso e del Napoli si divideranno se la squadra raggiungerà l’obiettivo Champions? ADL ed il tecnico calabrese hanno due caratteri sanguigni e difficilmente potrebbero tornare sui loro passi ma nel calcio mai dire mai!