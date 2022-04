Napoli, Collovati: “Sostituire Osimhen con Broja? Un ridimensionamento”

Nel corso della trasmissione Giochiamo di Anticipo, in onda su canale Otto, fulvio Collovati, ex campione del mondo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e sulla situazione mercato

“Mi è capitato di imbattermi in una notizia di calciomercato sul Napoli e vi confesso che sto ancora tremando. Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli per una offerta di circa ottanta milioni di euro più eventuali bonus. Ma fino a qui ci siamo, non sarebbe questo il problema. Il guaio, se così possiamo definirlo, è che il Napoli starebbe pensando di sostituire il nigeriano con Armando Broja. Vi rendete conto? In una piazza esigente come quella partenopea, che ha conosciuto attaccanti fortissimi come Higuain e lo stesso Mertens, come si può presentare con un calciatore simile? Si tratterebbe di un vero e proprio ridimensionamento per il club di Aurelio De Laurentiis”