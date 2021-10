Napoli, con Spalletti il valore della rosa è aumentato: plusvalenze non considerate

La Gazzetta dello Sporta analizza la crescita della rosa del Napoli. Non ci sono solo Osimhen oppure Anguissa, infatti, il lavoro di Luciano Spalletti ha innalzato il valore anche di Fabian Ruiz, Lozano e Zielinski, mentre in difesa Koulibaly è ritornato ad essere un leader ed al suo fianco si sta affermando anche Rrahmani che fin qui non aveva mai avuto tanta continuità. Al momento, dunque, le plusvalenze non sono considerate, il Napoli crede nel progetto avviato dal nuovo allenatore e ne ha accolto anche la richiesta di non cedere i top player in estate (Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz). Il tesoretto, quindi, è destinato a crescere di settimana in settimana con questo ritmo.