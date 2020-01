Un dato che il Napoli vuole assolutamente evitare. Contro la Juventus non sarà solo una partita contro i rivali degli ultimi campionati, ma una sfida che gli azzurri vorranno provare a non perdere per non restare impressi nella storia del club, ma in negativo. Infatti, il Napoli non ha mai perso 5 partite consecutive al San Paolo. Il record negativo è fermo a 4, risalente alla stagione 1998.