Napoli-Cremonese 3-0, le pagelle di IamNaples.it: Lozano e Kvara i migliori

Termina 3-0 la partita tra Napoli e Cremonese allo stadio Maradona. I partenopei salgono a quota 59 punti, momentaneamente a +16 sull’Inter. Decisivi i gol di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas. Da segnalare l’ottima prova di Hirving Lozano, brillante sia in fase di copertura sia in quella offensiva, nonostante non abbia segnato. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Non rischia molto, nonostante i tanti cross della Cremonese. Un’uscita quasi a vuoto con qualche brivido, ma porta a casa un ottimo clean sheet.

Di Lorenzo 6,5: Quando fa bene ormai non fa più notizia, fornisce l’assist per il 3-0 di Elmas con un passaggio degno di una miglior mezzala, imposta e difende, il fatto è che è un terzino.

Rrahmani 6,5: Ottimo nella gestione del pallone e in marcatura sugli Afena e Tsadjout prima e Ciofani poi. Qualche incertezza a inizio partita, poi quando il Napoli inizia il tam-tam offensivo è bravo negli anticipi così come Kim.

Kim 6,5: E’ bravo a non perdere mai la bussola, resta concentrato anche sul 3-0 e gioca ed è bravo anche a gestirsi la diffida contro attaccanti molto veloci. Fa anche

Mario Rui 6,5: Qualche leggerezza di troppo in avvio di gara, ma non è l’unico. La Cremonese gioca, lui tiene bene la posizione nonostante un ottimo Sernicola davanti. E quando attacca dà sempre fastidio. Dal 70′ Olivera 6: Sempre aggressivo, porta una fisicità importante che gli permette di essere pericoloso quando decide di partire palla al piede.

Anguissa 6,5: La sua forza è essere ovunque, anche dove non dovrebbe, come quando da destra passa a sinistra tagliando in mezzo per offrire una soluzione a Zielinski. Qualche buon inserimento in avanti e buone trame con Di Lorenzo.

Lobotka 7: E’ il faro del Napoli, la luce quando un giocatore è pressato e deve scegliere un compagno a cui affidare la palla. In certi casi bravo anche in marcatura e quando si sgancia in avanti. Dall’86’ Demme s.v.

Zielinski 6,5: I suoi triangoli con Mario Rui e Kvara sulla sinistra hanno un qualcosa di un Napoli vecchio stampo, sfiora il gol con un tiro dalla distanza che finisce fuori di poco. Prende un colpo fortuito in faccia poco prima di uscire. Dal 70′ Elmas 7: Il suo impatto sulle partite è sempre più devastante, entra e fa ciò che vuole, trova un altro gol nel 3-0 finale.

Lozano 7,5: Grande chiusura su Vasquez in avvio, l’emblema della sua stupenda partita. E’ probabilmente il migliore del Napoli pur senza segnare. Corsa, qualità, sacrificio, doti che a Spalletti fanno piacere. Quarta da titolare di fila e stato di forma psico-fisico ottimo. Dall’83’ Ndombele s.v.

Osimhen 7: La sua partita è difficile, ma da solo tiene in apprensione tre difensori, segna il raddoppio in mischia e aggiunge un altro tassello verso il titolo di capocannoniere. Migliora di partita in partita nella gestione del pallone e nel dialogo coi compagni.

Kvaratskhelia 7,5: Prende palla, punta l’avversario e poi decide di segnare un gol bellissimo che fa esplodere di gioia il Maradona nel miglior momento della Cremonese. Sfiora la doppietta, mette sempre una qualità fuori dal normale nelle sue giocate. Dall’83’ Raspadori s.v.

Spalletti 7: Vince un’altra partita e fa un altro passo verso l’obiettivo che nel suo palmarès manca ancora. Sfrutta il momento positivo di Lozano dandogli la quarta chance da titolare di seguito. Toglie i migliori quando è il momento di non rischiare, trova un altro gol dalla panchina con Elmas. Ha tante soluzioni e le sfrutta benissimo.

Nico Bastone