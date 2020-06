Napoli, De Laurentiis ha lasciato Castel Volturno: visita alla squadra durata circa tre ore

Aurelio De Laurentiis ha lasciato il Training Center di Castel Volturno. Il presidente del Napoli questa mattina ha fatto visita alla squadra per circa tre ore per caricarla in vista della sfida contro l’Inter, gara che andrà in scena sabato sera e valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. In un San Paolo deserto, si ripartirà dall’1-0 a favore dei partenopei maturato nel match d’andata.

Non solo di campo s’è parlato quest’oggi: tanti i temi affrontati dal numero uno del club partenopeo, che nei prossimi giorni punta a ufficializzare i rinnovi dei contratti di Dries Mertens e Piotr Zielinski.,