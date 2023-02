Napoli, Di Lorenzo assente: il report dell’allenamento

Ecco il report della sessione odierna dell’allenamento del Napoli:

Dopo il successo di Empoli, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma venerdì al Maradona alle ore 20.45 per la 25esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro di potenza aerobica. Di seguito esercitazione finalizzata al possesso palla e partita a campo ridotto. Raspadori ha svolto terapie. Di Lorenzo non ha partecipato alla seduta per permesso familiare.