Napoli-Empoli: Rrahmani non ci sarà: il motivo

Amir Rrahmani non sarà a disposizione di Rudi Garcia per il match del Napoli contro l’Empoli previsto per domenica 12 novembre alle 12.30.

Il motivo? Molte partite di qualificazione ad Euro2024 che coinvolgevano la Nazionale israeliana erano state rinviate dall’Uefa a causa del conflitto nella striscia di Gaza. Una di queste era proprio contro il Kosovo del difensore del Napoli. Il match verrà recuperato proprio domenica alle 20.45, proprio nel giorno del match di Serie A del Napoli.

Per questo motivo il difensore azzurro potrebbe non essere della partita, quasi certo della convocazione in Nazionale.