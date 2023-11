Nigeria, parla il CT: “Osimhen non è contento, ci serve al 100% per la Coppa d’Africa”

Il CT della Nigeria Josè Peseiro ha parlato ai microfoni di TvPlay.it, dove ha commentato la situazione di Victor Osimhen:

Sul futuro di Osimhen:

“Nel nuovo calcio, non puoi dire che Osimhen resti per sempre al Napoli. Oggi è felice, vincere a Napoli è più affascinante che col Milan, con l’Inter o con il City, perché tutti avevano aspettative più basse. Inoltre, tutti possono collegarlo a Maradona: prima il campione d’Italia era lui a Napoli, oggi è Osimhen. Nel business di oggi può cambiare tutto: se arriva un’offerta importante per lui e per il club, logicamente può cambiare squadra. Inoltre, può pensare di cambiare campionato. Per l’Italia, sarebbe meglio averlo. Un tempo l’Italia poteva permettersi i migliori giocatori del mondo, ma oggi no. Ci sono più soldi in Premier e gli altri paesi d’Europa”.

Sullo stato d’animo:

“Non è contento, perché ovviamente ha avuto un infortunio che non è una buona notizia per noi, per il Napoli e per il campionato italiano. Non sono state settimane semplici, su di lui hanno pesato i rumors sul contratto firmato, i temi di calciomercato e la questione del video di TikTok, soprattutto per un giocatore importante come lui. Ora, però, so che ha una grande voglia di tornare in campo quanto prima”.

Sulla sosta delle Nazionali:

“Il dato delle 27 partite saltate non mi lascia felice, perché chi paga Osimhen e chi ha la responsabilità del suo recupero è il Napoli. Noi cerchiamo di lavorare in contatto costante con tutti i club nei quali giocano i giocatori nigeriani per rispettare il programma di recupero di un giocatore. Però c’è un contrasto tra i club, la FIFA e la UEFA, perché la convocazione con la nazionale è importante per tutti, ma spesso un giocatore può infortunarsi con la nazionale e perdere diverse settimane. Questa polemica va avanti da tempo, ma mi dispiace che sia accaduto ora ad Osimhen. Sappiamo quanto sono importanti Osimhen e Chukwueze per Napoli e Milan. Il problema si pone soprattutto quando facciamo grandi trasferte verso l’Africa, perché lì le condizioni logistiche sono peggiori. Stiamo cercando di migliorare, ma mi dispiace per Napoli e Milan, stiamo cercando di lavorare affinché questo non accada. Abbiamo poi bisogno che siano al 100% entrambi anche noi, specialmente per la Coppa d’Africa”.