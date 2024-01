Napoli-Fiorentina 3-0, le pagelle di IamNaples.it: Zerbin eccezionale

Il Napoli vince una partita straordinaria contro la Fiorentina per 3-0. Decisivo il gol di Giovanni Simeone nel primo tempo e la doppietta di Alessio Zerbin nel finale. I partenopei approdano in finale di Supercoppa italiana dove sfideranno la vincente di Inter-Lazio, in programma domani alle 20:00. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Gollini 6: Viene graziato da Ikoné sul rigore calciato alto. Controlla bene qualsiasi pallone che arrivi dalle sue parti ed è sicuro con i piedi e nelle uscite.

Di Lorenzo 6,5: Da terzo a destra funziona bene soprattutto per la prima ora di gioco. Poi Mazzarri lo sposta sull’esterno dove torna il treno di sempre. Fornisce l’assist per il primo gol di Zerbin.

Rrahmani 6,5: Con Beltran dà vita a un bel duello, è concentrato e ha qualità anche nel giro palla. Migliora anche nel gioco di testa. Una prestazione che dà continuità al gol della scorsa settimana.

Juan Jesus 7: E’ forse quello che beneficia più di tutti della difesa a tre. Perfetto nelle chiusure, le poche volte che spezza la linea è sempre incisivo, come in occasione dell’assist a Simeone.

Mazzocchi 6: Si propone poco in avanti, è molto attento nelle chiusure e la sua fascia funziona bene con Politano. Mette garra e qualità al servizio della squadra anche a sinistra. Dall’81’ Zerbin 8,5: Entro, spacco, esco, ciao. Non è ‘Cabriolet’, il successo di Salmo e Sfera, ma la partita di Zerbin che prima per segnare quasi si apre la testa in due, poi dopo il cenno di La Penna di rientrare in campo ruba palla e vola via stile ‘Fuga per la Vittoria’ per la doppietta nella serata migliore della sua vita.

Lobotka 6,5: Praticamente copre ogni zona del campo. Smista il pallone con qualità, elude il pressing degli avversari in più di un’occasione e quando può verticalizza perfettamente per gli attaccanti.

Cajuste 6: Ha nell’inserimento senza palla una delle sue migliori qualità, il problema nasce dopo quando sbaglia il controllo e/o la conclusione. Non è al meglio, ma corre tantissimo per coprire il campo. Dal 77′ Gaetano 6: Subito in partita pressando gli avversari e dando una mano a Lobotka, badando più alla sostanza che alla qualità.

Mario Rui 6: Non ha molta gamba per giocare in quel ruolo e infatti è uno di quelli che va più in difficoltà, anche perché non è semplice contro Ikoné. Il rigore fischiato per un suo presunto fallo non c’è. Dal 72′ Ostigard 6: Entra in un momento difficile per il Napoli e fa valere la sua fisicità soprattutto sui palloni alti.

Politano 6,5: Ogni sua giocata è ricca di qualità e dai suoi piedi nascono sempre pericoli per la porta di Terracciano. Si sacrifica molto così come Kvara per dare una mano sugli esterni. Dal 72′ Lindstrom 6: Si mette a disposizione della squadra in un momento difficile così come gli altri. E’ bravo a dialogare con Di Lorenzo e Zielinski in fase offensiva e anche a sacrificarsi dietro.

Simeone 7,5: Vince la guerra con Milenkovic e Martinez Quarta con un diagonale mostruoso. Oltre al gol, il lavoro sporco è encomiabile e anche quando gioca spalle alla porta non sbaglia mai.

Kvaratskhelia 6,5: E’ una gara molto di sacrificio, ma dai suoi piedi magici nasce il primo gol del Napoli. Pur avendo bisogno di riposo, dà tutto sé stesso in fase offensiva e difensiva. Dal 72′ Zielinski 6: Dà la sua disponibilità a giocare e mette qualche pallone velenoso in mezzo. Un passo avanti rispetto alle ultime partite giocate.

Mazzarri 7: La necessità è madre della creatività e lui decide di accantonare un calcio che di Spallettiana memoria aveva solo i numeri ‘4-3-3′ in distinta e porta il suo calcio, fatto di sacrificio, abnegazione difensiva, furbizia tattica. E tanta, tantissima garra nei suoi giocatori fondamentali. Un 3-0 che lascia poco spazio alle interpretazioni con una Fiorentina che – a parte il rigore sbagliato – ha calciato solo 1 volta in porta. Troppo poco per quella difesa che rievoca dolci vecchi ricordi nella mente della tifoseria del Napoli. E’ la vittoria del Mazzarri-ball.

Nico Bastone