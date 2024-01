Mazzarri a Mediaset: “Abbiamo imparato a giocare come oggi, saremo più imprevedibili”

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato nel post partita di Napoli-Fiorentina al termine della partita vinta dagli azzurri. Di seguito le parole del tecnico toscano:

“Avevo seguito Napoli-Fiorentina, prima che io arrivassi, e hanno fatto le stesse cose. Quando la Fiorentina palleggia sta benissimo, fa meglio di noi, ma questo era l’unico modo di metterli in difficoltà.

Zerbin è un talento, spesso si prendono giocatori dall’estero e non si guarda in casa ma lui deve solo migliorare, è un ragazzo giovane che si trova a giocare in una big come il Napoli. Va solo aspettato un po’ ma se continua così ha un gran futuro. Simeone è un ragazzo stupendo, sempre propositivo, sono contento per lui perché se lo merita.

Abbiamo parlato di 4-3-3 per farlo come l’anno scorso ma sono cambiati tanti giocatori ma non è facile farlo senza 6-7 giocatori determinanti che con Spalletti giocavano sempre. Prima la rosa era sempre allo stesso livello, ora le cose sono diverse. Ho fatto capire ai ragazzi che si può giocare in modo simile, quindi abbiamo imparato a giocare come oggi: questo ci aiuterà a essere più imprevedibili. Anche l’anno scorso verso la fine del campionato il Napoli faceva fatica.

Il Napoli l’ho studiato, sono rimasto fermo diverso tempo e le ho guardate tutte. Anche quando giocavo con la difesa a 3 a volte passavo a 4. Per tenere la linea alta ci vogliono giocatori come Kim altrimenti se prendi un contropiede ti tamponano. Un allenatore deve cercare di cucire la camicia addosso ai giocatori che sono rimasti”.