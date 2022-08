Napoli-Girona 3-1, le pagelle di IamNaples.it: Lozano ispirato, male Lobotka

Termina la quinta amichevole del pre-campionato del Napoli nei suoi due ritiri. Vittoria contro il Girona per 3-1 dopo due pareggi contro Adana Demirspor e Mallorca. Molto bene Hirving Lozano, apparso ispiratissimo, a differenza di Stanislav Lobotka un po’ fuori forma. Ecco le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Buona prova dopo due disastrose, in occasione del gol di Castellanos non ha colpe. Bene nelle uscite alte e rischia poco nel giro palla.

Di Lorenzo 6: Prova poco brillante da parte del capitano del Napoli, che sbaglia delle scelte in uscita, ma riesce comunque a metterci una pezza. E’ protagonista di una bella azione con Anguissa per il fallo da rigore non fischiato su Lozano. Dal 68′ Zanoli: Entra e approfitta della stanchezza degli avversari anche per sganciarsi in avanti e dare una mano a Zerbin.

Rrahmani 6,5: Guida bene la difesa, si rende protagonista sia in fase di impostazione, sia in fase di marcatura. Non ci sono errori da parte del kosovaro, anzi, rimedia anche a quelli dei compagni. Dal 68′ Ostigard 6: Bene anche il norvegese che va vicino al gol con un colpo di testa da corner battuto da Zielinski.

Kim 6: Alterna ottime chiusure a qualche sbandata, inizia ad adattarsi alla squadra alla sua seconda da titolare. Non è bello da vedere, ma molto efficacie. Dal 68′ Juan Jesus 6: Guida il reparto come sa, rischiando pochissimo a un certo punto della partita e dando indicazioni ai compagni facendosi sentire.

Mario Rui 6: Come per Di Lorenzo, sono altre le prove in cui il portoghese si è messo in mostra. Può fare di più, a volte si lascia andare a qualche nervosismo di troppo. Dal 68′ Olivera 6: La cosa più significativa della sua partita è una grande uscita con un cross molto invitante per gli attaccanti. A un certo punto il Girona è stremato e riesce a sganciarsi in avanti senza problemi.

Fabian 6,5: Ancora un’altra prova convincente dello spagnolo in questo pre-campionato. Dà una palla clamorosa a Lozano in occasione del gol. Si assume la responsabilità di verticalizzare e di calciare in porta, sfiorando anche il gol. Perderlo sarebbe un duro colpo per Spalletti. Dal 68′ Zielinski 6: Quando entra diventa il capitano, non ha un grandissimo impatto sulla partita ma riesce comunque a dialogare con Kvaratskhelia e Demme.

Lobotka 5: Lontano parente di quello che ha giocato nelle ultime uscite. Sbaglia tanti passaggi e spesso tenta il dribbling dove non ce n’era bisogno. Quando riesce a uscire è perché è aiutato da Anguissa. Dal 68′ Demme 6: Appare in una buona forma, fa meglio dello slovacco anche perché far peggio era molto complicato. Fa girare in modo rapido il pallone non commettendo errori.

Anguissa 6: Quando decide di accelerare non lo tiene nessuno, è di un’altra categoria rispetto agli altri. Probabilmente non al massimo della forma quando si accascia al suolo per un giramento di testa. La sua prova è comunque positiva. Dal 68′ Elmas 6: Non tocca molti palloni e la sua qualità è diversa da quella del camerunense. Gioca meglio da mezzala che da esterno offensivo.

Politano 6: Gioca pochissimi minuti in cui il Napoli non riesce a mettere sotto il Girona, sfortunato nell’infortunio al polpaccio. Dal 21′ Kvaratskhelia 6,5: Meno brillante rispetto alle altre due partite, ma crea sempre scompiglio nella difesa del Girona coi suoi dribbling e le sue sterzate. Guadagna un rigore e poi lo segna. Dal 93′ Costanzo s.v.: Debutto solo per pochi minuti per un infortunio alla testa al georgiano.

Osimhen 6: Corre e lotta, sfiora anche il gol grazie a un gran Lozano, appare meglio rispetto alle altre uscite. Sta imparando a dialogare coi compagni e a venire fuori. Dal 68′ Petagna 6,5: Grande impatto sulla partita, segna il gol decisivo e lotta coi difensori avversari offrendo sponde per i terzini e gli esterni offensivi.

Lozano 7: Per distacco il migliore dei suoi: propizia l’autogol, mette tanti palloni pericolosi non sfruttati dai suoi compagni e quasi si guadagna un rigore non fischiato dall’arbitro Sacchi. Dal 68′ Zerbin 6: Entra bene nella ripresa da esterno offensivo, il suo pressing permette la riconquista del pallone e l’assist a Petagna per il 2-1.