Napoli, il commento: “Anima luminosa azzurra! Andiamo avanti noi”

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: “Andiamo avanti noi in Europa. L’avventura azzurra continua dopo una battaglia sportiva intensa e combattuta. Il Napoli batte il Leicester e dà una spallata agli inglesi conquistando il secondo posto utile nel Girone per proseguire il cammino sul palcoscenico internazionale. Apre la serata una magia di Ounas che infila una delizia gourmet dopo neppure 5 minuti. Poi Elmas mette dentro un cioccolatino di Petagna (grande prestazione del centravanti azzurro). Gli inglesi mostrano classe e orgoglio per accorciare e poi pareggiare con due eurogol. Poi in apertura di ripresa ancora Elmas firma la sua doppietta con la rete che vale il sorpasso definitivo. Tutto molto vibrante e divertente al Maradona. Il Napoli è ancora sul sentiero europeo con fierezza e spirito indomito. Si ricomincia domenica in campionato contro l’Empoli. La radiografia dell’anima che voleva Spalletti è luminosa e brilla di azzurro splendente…”.