FOCUS – Europa League, le possibili avversarie degli azzurri in Europa

Archiviata la pratica Leicester non senza qualche patema, il Napoli di Luciano Spalletti chiude secondo il proprio girone alle spalle dello Spartak Mosca. I russi chiudono al primo posto in virtù del doppio confronto vinto con gli azzurri sia al San Paolo sia nella capitale russa. Il Napoli così sfiderà, da testa di serie, nella nuova formula dell’Europa League, una delle terze classificate ai gironi di Champions League. Andata in trasferta il 17 febbraio, ritorno al “Maradona” il 24 febbraio. Non potranno esserci derby, quindi niente Atalanta per gli azzurri. Ecco di seguito le 7 retrocesse:

LIPSIA: I tedeschi hanno chiuso terzi nel girone degli sceicchi alle spalle di City e Psg, prendendosi però la soddisfazione di battere nell’ultimo turno gli inglesi di Guardiola. La squadra di proprietà Red Bull, che fatica in campionato dopo l’addio di Nagelsmann, ha visto da pochissimo cambiare la propria guida tecnica. A sostituire il dimissionario Marsch, ci sarà l’italiano Domenico Tedesco. Da tenere d’occhio Andrè Silva, vecchia conoscenza del calcio italiano oltre che Nkunku, Forsberg e Szoboszlai.

DIFFICOLTA’: MEDIA

PORTO: I portoghesi hanno rischiato di passare il proprio girone alle spalle del Liverpool con soli 6 punti prima che l’Atletico si imponesse al “Dragao” condannando gli uomini di Conçeicao all’Europa League. In campionato sono in vetta insieme allo Sporting dopo 13 giornate. Nella rosa gente del calibro di Pepe, Luis Diaz e Sergio Oliveira, quest’ultimo mattatore nell’edizione passata di Champions dove con una doppietta allo Juventus Stadium, condannò Ronaldo e compagni all’eliminazione. Clima sempre rovente in casa.

DIFFICOLTA’: MEDIA

BORUSSIA DORTMUND: Haaland e già questo potrebbe bastare per presentare la squadra di Marco Rose. I tedeschi pagano le ripetute assenze del crack norvegese con la retrocessione in Europa League. In campionato sono secondi alle spalle del Bayern Monaco che sabato si è imposto nello scontro diretto allungando in classifica. La classe di Malen e Bellingham insieme all’esperienza di Witsel e Reus, mettono di diritto i tedeschi come favoriti per la vittoria finale.

DIFFICOLTA’: ALTA

SHERIFF TIRASPOL: La sorpresa in assoluto del girone Champions con Real Madrid e Inter. I moldavi hanno battuto la squadra di Ancelotti nella gara perfetta facendo tremare anche gli uomini di Inzaghi. Nonostante ciò, sono la squadra materasso che tutti desidererebbero sfidare agli spareggi, guai però a sottovalutare Traorè e compagni.

DIFFICOLTA’: BASSA

BARCELLONA: Vent’anni dopo l’ultima volta, con Xavi sulla panchina nell’anno dell’addio di Leo Messi, surclassato dal Bayern Monaco e in affanno in campionato. L’anno horribilis per i blaugrana che però possono trovare nuovi stimoli e motivazioni nella seconda competizione europea di calcio. L’esperienza di gente del calibro di Piquè e Busquets, insieme alla voglia di emergere di Gavi e di Ansu Fati rendono sempre molto temibile e da evitare la squadra della Catalogna.

DIFFICOLTA’: ALTA

SIVIGLIA: Qualche mente malvagia avrà sicuramente pensato al piano perfetto, per riportare gli andalusi nella competizione che più gli si addice vedendoli trionfare per ben 6 volte nelle ultime 20 edizioni. Però la delusione è tanta, visto il girone tutt’altro che impossibile da superare. Il Papu Gomez insieme ad Ocampos e Rakitic riusciranno a guidare la spedizione di Lopetegui verso l’ennesimo trionfo in Europa League?

DIFFICOLTA’: MEDIA

ZENIT: I russi capaci di fermare i campioni d’Europa sul 3-3, sono una squadra difficile da affrontare in casa ma molto meno temibile lontano dalla Russia. Primi in campionato, arriveranno agli spareggi con lo stesso fermo e questo è un dettaglio che non può essere sottovaluto. Claudinho e Azmoun i loro riferimenti più pericolosi e di classe.

DIFFICOLTA’: BASSA

A cura di Salvatore Garofalo