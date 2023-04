Napoli, il sindaco Manfredi: “Festa Scudetto? Aiuteremo De Laurentiis in parte con le spese”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica: “Napoli è una città vera che piace molto ai turisti italiani e stranieri. Abbiamo avuto un boom di arrivi dall’estero per il weekend pasquale, Il grande successo di “Mare Fuori” è indice dell’appeal della città. Anche i successi sportivi sono un fattore di attrazione importante. Napoli è una città post moderna e il suo turismo è poco omologato e questo piace molto alle persone che arrivano per cercare un turismo diverso, non patinato, non imbalsamato, ma che dia una forte esperienze e sensazioni uniche. Festa Scudetto? Stiamo ragionando su una logistica per il 4 giugno, che vedrò impegnati lo stadio Maradone e alcune piazze della città, come il Plebiscito. Stiamo valutando il tutto con grande attenzione. Insieme alla prefettura, ci sarà anche un interessamento del Viminale su questo tema, proprio perché gli aspetti della gestione della sicurezza dell’evento sono importanti. Aiuteremo De Laurentiis per l’organizzazione dello show? Sicuramente per una parte. Per quello che verrà fatto nelle piazze, ci sarà un sostegno dell’amministrazione comunale”.