Napoli-Inter 0-3, le pagelle di IamNaples.it: squadra ferita nel corpo e nell’anima

Il Napoli perde 0-3 in casa contro l’Inter ed esce fuori dalla lotta Scudetto. Una partita gestita bene nel primo tempo, dove però nel finale è arrivato il gol di Calhanoglu. Decisioni discutibili da parte dell’arbitro Massa, ma nella ripresa i nerazzurri hanno anche raddoppiato con Barella e trovato il tris con Thuram. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 5: Difficile dargli colpe sul primo gol, che probabilmente non vede manco partire. Subisce gli altri due dove prova a intervenire, ma è quasi impossibile far meglio. Con i piedi è un disastro, non è tranquillo mentalmente e si nota.

Di Lorenzo 6: Quando il Napoli vive un buon momento è la fascia destra il punto di forza della squadra. Insieme a Politano fa bene in fase offensiva. Dietro è l’ultimo a mollare. Nella ripresa sbaglia troppo in fase di costruzione.

Rrahmani 5: Quando la squadra si allunga va fuori tempo massimo. Si perde diverse volte gli attaccanti dell’Inter. E’ lui che sbaglia in fase d’impostazione mettendo in difficoltà Politano per lo 0-2.

Ostigard 5: Come il suo compagno di reparto, prova a mettere una pezza quando può. In fase d’impostazione ha limiti evidenti, quando deve scappare all’indietro pure. Così non va.

Natan 5: Continua il suo periodo negativo, ha un gran piede ma un difensore non può solo occuparsi di appoggiare la palla. Gioca fuori ruolo e ha una grossa attenuante. La sua fragilità è lo specchio della difesa del Napoli in questa stagione. Dall’87’ Zerbin s.v.

Anguissa 5,5: Il primo tempo è di grande caratura, fa bene a livello fisico e anche quando deve dare un’alternativa a Lobotka quando si deve attaccare. La ripresa è un’altra gara e infatti la sua brillantezza viene meno. Scuote più volte la testa per ovvi motivi.

Lobotka 5,5: Subisce un fallo non fischiato sul primo gol, all’inizio della partita si propone sempre per dare un appoggio a Natan e Ostigard. Col passare dei minuti cala fisicamente. Dal 75′ Zielinski 5,5: Prova a dare la scossa, però la qualità messa in campo e il tempo a disposizione sono ridotti per i suoi standard.

Elmas 6,5: Va a sprazzi, ma mette qualità in ogni giocata offensiva: sfiora il gol appena inizia la partita con un gran tiro. Da esterno offensivo ha meno libertà e viene controllato meglio dalla difesa nerazzurra. Dal 75′ Lindstrom 5,5: Subisce questa situazione disastrosa da inizio stagione, è protagonista di una bella azione individuale in cui è sfortunato in fase di conclusione.

Politano 6: Clamorosa traversa, è quello più in palla dei tre davanti. Ma stavolta la fortuna gli volta le spalle. E’ suo il pallone perso sullo 0-2 per un controllo difficile dopo un brutto pallone consegnato da Rrahmani. Dal 68′ Raspadori 5,5: Non entra bene in partita, prova a suonare la carica con qualche tentativo abbastanza debole nella convinzione.

Osimhen 5,5: Lotta come un leone, si guadagnerebbe un rigore per un colpo ricevuto da Acerbi, ma Massa dice no. Viene servito poco e male, le occasioni propriamente nitide sono pochissime. E’ merito anche dell’Inter.

Kvaratskhelia 5,5: Sfiora il gol in occasione del rigore non fischiato a Osimhen. Viene lasciato solo per la mancanza di un terzino sinistro. Si sacrifica tantissimo, però davanti le cose non vanno per il verso giusto. A volte s’intestardisce troppo nell’uno contro tre.

Mazzarri 6: L’allenatore è vittima di una situazione fastidiosissima di una squadra danneggiata nel corpo e nell’anima da De Laurentiis, Micheli, Rudi Garcia e dalle altri componenti dirigenziali e ormai ex dello staff tecnico. Mazzarri fa quel che può, ma per i miracoli, quelli grossi, che servono per raddrizzare seriamente il Napoli dandogli continuità di rendimento per metterla sullo stesso livello di questa Inter, si sta ancora attrezzando. I cambi sono quelli di chi si gioca il tutto per tutto per riprendere per i capelli una partita persa del tutto dal momento in cui Barella segna lo 0-2.

Nico Bastone