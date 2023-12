Meluso: “Non c’è uniformità nell’applicazione del Var, c’era rigore su Osimhen”

Il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Inter. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Il mister non è parlato perchè avrebbe potuto rimarcare troppo, lo vogliamo in panchina. Ha preferito non venire a parlare di questa partita, credo che sia stato fortemente condizionato da una cattiva giornata dell’arbitro Massa. Questo gol preso, viziato da una sicura cintura su Lobotka, ha condizionato molto la squadra. Credo anche che quest’arbitraggio un po’ all’inglese ci abbia penalizzato, qualche ammonizione c’era, il rigore su Osimhen c’era, Massa avrebbe dovuto almeno rivedere l’episodio al Var. L’ho rivisto bene, sono stato calciatore, quando ti prendono il tendine d’achille cadi. Siamo mortificati per come è arrivata questa sconfitta, si vive su un equilibrio, avete visto quante occasioni avete avuto nel primo tempo. Ero in tribuna, non ho parlato con l’arbitro Massa. De Laurentiis era con me, era rammaricato. Credo che non ci sia uniformità, ho visto dare tanti rigori come quello su Osimhen. Sulle scelte Mazzarri sta cominciando a conoscere meglio la squadra, vi ripeto un concetto già affermato nei giorni scorsi, la squadra sta ritrovando un grande equilibrio, ha qualità. Mazzarri ha carta bianca, ci mancherebbe altro. La squadra ha reagito dopo il gol dell’1-0, ha prodotto un’altra azione in cui si poteva far gol se avessero dato rigore su Osimhen. Il crollo c’è stato verso la fine, quando abbiamo preso il gol del 3-0. Non siamo neanche a metà del campionato, l’obiettivo è fare del nostro meglio, il massimo gara dopo gara. Porre un obiettivo oggi diventa difficile, è meglio fare un passettino alla volta. Questo è il nostro modo di reagire in questo momento, troveremo energie mentali, fisiche per riprenderci immediatamente, archiviamo questa cattiva giornata dell’arbitro e andiamo avanti”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise