Il Napoli questa sera scenderà in campo allo Stadio Maradona contro l’Inter, per quella che è una sfida importantissima in ottica Champions League. Uno snodo che vedrà protagonista anche l’Atalanta, che affronterà la Juventus orfana di Cristiano Ronaldo per un problema muscolare. La squadra di Antonio Conte ha 11 punti di vantaggio sul Milan, attualmente secondo, e un’eventuale sconfitta non comprometterebbe la sua corsa alla conquista dello scudetto. Napoli-Inter sarà diretta dall’arbitro della sezione di Roma 1 Daniele Doveri.

Napoli-Inter, la scheda dell’arbitro Doveri

Daniele Doveri è un arbitro nativo della provincia di Pisa della sezione di Roma 1. E’ internazionale dal 2018, ma ha diretto solo cinque volte i turni preliminari tra Europa League e Champions. Il Napoli è la squadra che il direttore di gara ha diretto più volte in carriera, ben 30. Questa stagione viene ricordato per la vittoria di Benevento per 1-2 e quella contro la Juventus per 1-0. Ha invece arbitrato l’Inter quest’anno nel derby vittorioso contro il Milan per 0-3, nell’1-1 sul campo dell’Atalanta e nella vittoria per 2-0 proprio contro la Juve. L’AIA gli sta dando fiducia nei big match, anche se la sua storia arbitrale è caratterizzata da alcuni errori tra valutazioni di falli e cartellini estratti.

Tuttavia, Doveri non ha ancora estratto un cartellino rosso in 15 partite arbitrate in questa stagione. La media delle ammonizioni, invece, si aggira sui 3,9 gialli a partita.