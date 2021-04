Sampdoria-Napoli, torna Valeri ad arbitrare dopo la sconfitta in Supercoppa

Dopo la sconfitta contro la Juventus all’Allianz Stadium, il Napoli incrocerà la Sampdoria nel proprio cammino in campionato a Marassi. Una sfida molto importante per i partenopei, impegnati in una lotta Champions che diventa sempre più estenuante ogni giornata che passa. La squadra di Gattuso è attualmente quinta, ma un’eventuale vittoria contro i blucerchiati rilancerebbe le sue quotazioni. D’altra parte, la Samp è in una comoda situazione di classifica e potrebbe anche permettersi un passo falso. Sampdoria-Napoli sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri di Roma.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, Mariani dirigerà la ‘Sfida Infinita’

Sampdoria-Napoli, la scheda di Valeri

Paolo Valeri è un arbitro di Roma, che questa stagione ha già incontrato il Napoli in diverse occasioni. Da ricordare l’espulsione -abbastanza ingiusta- di Bakayoko contro il Milan, nella sfida d’andata. Un match terminato poi 1-3, con un Zlatan Ibrahimovic protagonista assoluto. Un’altra partita che i tifosi partenopei ricorderanno con dispiacere è la finale di Supercoppa contro la Juventus. Più per il risultato e la prestazione dei ragazzi di Gattuso, piuttosto che per l’arbitraggio. Anche se la designazione fece discutere.

Nel corso della sua carriera, Valeri ha una media di cartellini gialli che è di circa cinque a partita, mentre quella delle espulsioni è di una ogni tre. Solo riguardo a questa stagione, invece, quella delle ammonizioni è di 4,9 a partita e dei rossi uno ogni quattro. Da segnalare il fatto che fischi un rigore ogni due partite. Insomma, ha sempre dato dimostrazione di gestire le sue partite estraendo molti cartellini.

Nico Bastone