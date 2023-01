Napoli-Juve 5-1, le pagelle: Osimhen e Kvaratskhelia fantastici; Spalletti mago

Strepitosa vittoria del Napoli sulla Juventus per 5-1. Bianconeri surclassati su ogni aspetto della partita, grande prova per Mario Rui, ma ottimo anche l’inserimento di Eljif Elmas all’intervallo che mette in crisi la fascia sinistra di Massimiliano Allegri, che perde con Spalletti il confronto sia in conferenza, sia in campo. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 8,5: Si guadagna un voto fantastico grazie a una parata altrettanto stupenda alla fine del primo tempo sul 2-1. Con il pareggio è un’altra partita, ma non perde la bussola mai, restando sempre sul pezzo.

Di Lorenzo 8,5: Un regista aggiunto alla manovra, quando i centrocampisti sono marcati viene dentro al campo a giocare il pallone. Fa partire lui l’azione da dietro e si propone sempre in avanti.

Rrahmani 9: Commette un errore brutto in fase d’impostazione per la traversa della Juve, ma segna il gol del 3-1 che fa partire lo show partenopeo.

Kim 9: Si fa passare il pallone in mezzo alle gambe in occasione del gol di Di Maria, ma è l’unico errore di una partita perfetta. Non lascia spazio a Milik prima e Kean poi, anzi, è sempre in anticipo.

Mario Rui 9: Da un suo recupero, dalla sua caparbietà, arriva il gol di Osimhen. Fisicamente è piccolo, ma quando il gioco si fa duro, diventa due metri per cento kili. Dal 70’ Olivera 8,5: Ottimo impatto sulla partita, recupera palloni come se niente fosse e poi parte, vola via insieme a Kvara in contropiede.

Anguissa 9: Gioca come se non avesse voglia perché sa di essere superiore agli altri in ogni aspetto fisico, tecnico e psicologico rispetto a chiunque arrivi davanti a lui. In realtà dipinge calcio, gli manca il tiro dalla distanza per concludere l’azione, ma si può sempre migliorare.

Lobotka 9: E’ la luce della squadra, si dimostra fantastico soprattutto in progressione, quando deve spezzare in due il centrocampo della Juve nel primo tempo. Riesce a servire sempre bene i suoi compagni di squadra, quando sono marcati ci pensa lui.

Zielinski 8,5: Un po’ meno brillante degli altri, ma viene tra le linee, duetta bene con Kvaratskhelia, forse qualche errore non da lui, ma si cala bene nella parte di chi deve fare la guerra mettendoci bellezza. Dal 79’ Ndombele 8: Porta fisicità sul 5-1, bravura nella gestione della palla e nel provare dei contropiedi che possano portare al 6-1.

Politano 8,5: Fa la guerra con tutti, spinge sempre sulla destra ed è sempre preciso nel servire Osimhen in profondità proprio come a Roma. Esce per un problema fisico. Dall’intervallo Elmas 9: Sembra un extraterrestre, Spalletti lo manda in campo al posto di Lozano e fa una grande scelta. Bravo nel possesso, nel dribbling, nella finalizzazione. Una crescita incredibile.

Osimhen 10: Il migliore in campo, non aveva mai segnato a una delle big 3 della Serie A e stasera si rifà con gli interessi. Fa impazzire Bremer, non lo prendono mai, li pressa tutti, li stressa con la sua velocità e sotto porta è più spietato di una pantera. Dal 79’ Raspadori 8: Gestisce bene il pallone nonostante entri in una fase particolare del match, non è un contropiedista, ma non sbaglia un pallone.

Kvaratskhelia 9,5: Quando gira lui gira il Napoli, fa un gol bellissimo, da una sua acrobazia nasce l’1-0, due assist a referto. Dribbla anche le critiche che ha subito negli ultimi dieci giorni sul furto, sulla condizione fisica e mentale messa male. E invece è un’ira di Dio. Dall’89’ Lozano 8: Un voto per l’impegno negli ultimi minuti più che per l’intensità degli stessi e per il 5-1 finale, l’entrata di Elmas al suo posto non deve fargli perdere la fiducia.

Spalletti 10 e lode: Contro Allegri vince 5-1 in conferenza alla vigilia e 5-1 sul campo. Mette Elmas sulla destra e distrugge la Juve. Mario Rui scelta giustissima sulla sinistra per Olivera, ottimo anche il momento dell’entrata dell’uruguagio. Tutela Kvara come se fosse suo figlio, viene anche ripagato da Rrahmani con il gol dopo la brutta prestazione del Meazza.

Nico Bastone